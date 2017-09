Karabük Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş’ın Karabük’e şansı tutmuyor… (BJK-KARABÜK)

Beşiktaş yıllardır şansının tutmadığı Karabükspor karşısına çıkıyor. Beşiktaş Karabükspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlarca merak ediliyor. Karabük deplasmanında oynadığı son 4 maçta sadece 1 kere galip gelen Beşiktaş, Porto maçı öncesi galibiyet arıyor. Beşiktaş Karabük maçı saat kaçta...

Beşiktaş Karabükspor maçı saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Karabük maçını internet üzerinden canlı olarak izlemek isteyen futbol tutkunları hangi link üzerinden izleyebilecek? Beşiktaş’ın puan kayıpları yaşadığı deplasmanlardan olan Karabük deplasmanı ile ilgili detaylar…

BEŞİKTAŞ KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın konuk olduğu son dört maçtan sadece birini kazanabildiği Karabükspor deplasmanına çıkıyor. Geçen sezon da ligdeki üç yenilgisinden birini tattıran Batı Karadeniz ekibine karşı siyah-beyazlılar galibiyet amaçlıyor. Karabük, iç sahada bu sezon Başakşehir’i mağlup etmişti. Beşiktaş, alınacak bir galibiyetle Porto maçı öncesi de moral bulmayı istiyor.

Beşiktaş Karabükspor saat 17:00’da başlayacak, BeinSports kanalında yayınlanacak. Taraftarlar maçı aşağıdaki link üzerinden satın alarak izleyebilecek. Skor üzerinden yayınlanacak canlı anlatımdan da maçı an be an takip edebilirsiniz.

MUTEMEL 11’LER

STAT: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHAKEM: Ali PalabıyıkKARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, İlhan, Tanase, Torje, YatabareBEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel (Negredo), Cenk

ŞENOL GÜNEŞ FARKLI TAKTİK SEÇEBİLİR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor maçında taktik dizilişte değişime gidebilir. Hafta boyunca milli oyunculardan yoksun olarak idmanlarda forvet hattında denemeler yapan Güneş’in aklı, Cenk Tosun’un Hırvatistan maçındaki performansı sonrası karıştı. Güneş’in, maç öncesindeki son çalışmada Cenk ile Alvaro Negredo’yu yan yana denediği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezon da özellikle Talisca’nın sakat olduğu dönemde, Aboubakar ile Cenk Tosun’u yan yana oynatmış ancak verim alamamıştı. Cenk’i sol açıkta düşünen kurt hoca, Negredo’yu pivot santrfor olarak kullanıp top dağıtma denemeleri yaptı. 4-4-2 dizilişini de kullanan Güneş, 4-2-3-1’den vazgeçmeyecek gibi. Güneş, Negredo-Cenk ikilisini aynı anda kullanırsa, Ryan Babel kulübeye çekilecek. Ricardo Quaresma ise yerini koruyacak. Beşiktaş, bildik sistemiyle de sahaya çıkabilir. Bu durumda Negredo yedek beklerken Cenk tek santrfor olacak, arkasında Talisca-Quaresma-Babel üçlüsü yer alacak. Sağ bekteki sorunun ilacı ise Necip Uysal. Necip, Adriano ve Gökhan Gönül’ün götürülmediği zorlu deplasmanda joker olacak.