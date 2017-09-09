Kadıköy’de zorlu ve keyifli maç! Fenerbahçe-Başakşehir…

Zirve yolunda kritik maçta Fenerbahçe bu akşam saat 20:00'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım arasındaki rekabet kafa kafaya...

Geçen sezonun üçüncüsü Fenerbahçe ile ikincisi Başakşehir, milli ara sonrası Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Zor fikstürde ilk 3 haftada 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, aynı periyotta iki galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan rakibi önünde kazanmak istiyor. İki takımın son 10 maçında kafa kafaya bir rekabet var. Fenerbahçe 4, Başakşehir 3 galibiyet alırken 3 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerde Van Persie ve Alper sakat. Başakşehir'de ise uzun süreli sakatlıklar dışında eksik yok.

KOCAMAN UYARILAR

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Başakşehir maçı toplantısında ciddiyet uyarısında bulundu. Rakiplerinin Emre Belözoğlu, Adebayor, Clichy ve Elia gibi etkili ve tecrübeli isimlerden oluştuğunun altını çizen Kocaman, oyuncularından taktik disiplini korumalarını istedi. Özellikle Belözoğlu'na orta alanda oyun kurma fırsatı verilmemesini tembihleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ozan ve Josef'i yakın savunma konusunda uyardı. Kocaman, “Alınacak galibiyet, sadece puan olarak değil, geçiş sürecinde tribünlerin güvenini kazanmak açısından da önemli” dedi.

SAAT: 20:00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: ÜLKER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Ozan, Josef, Giuliano, Dirar, Valbuena, Soldado

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mossoro, Mahmut, Visca, Emre, Elia, Adebayor