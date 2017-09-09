Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel’e tepki

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Bu sezon formsuz bir görüntü çizen Volkan Demirel, top ayağına geldiğinde taraftar tarafından ıslıklandı.

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