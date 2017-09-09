Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel’e tepki

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Henüz 2. dakikada yenik duruma düşen, 33. dakikada ise kalesinde ikinci golü gören Fenerbahçe, taraftarlarını şoke etti. Bu sezon formsuz bir görüntü sergileyen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, taraftarların tepkisine neden oldu.
Karşılaşmada top ayağına geldiğinde taraftarların ıslıkladığı Volkan Demirel’in moralinin bozulduğu gözlendi. Bu sezon Fenerbahçe kalesini koruduğu maçlarda gelen 9 şutta 6’sını ağlarında gören Volkan Demirel, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında yediği hatalı gollerle tepki toplamıştı.