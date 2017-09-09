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Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel’e tepki

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Bu sezon formsuz bir görüntü çizen Volkan Demirel, top ayağına geldiğinde taraftar tarafından ıslıklandı.
20:479 Eylül 2017
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Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel’e tepki

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Henüz 2. dakikada yenik duruma düşen, 33. dakikada ise kalesinde ikinci golü gören Fenerbahçe, taraftarlarını şoke etti. Bu sezon formsuz bir görüntü sergileyen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, taraftarların tepkisine neden oldu.

09 Eylül 2017 Taraftarlardan maç öncesi Ozan Tufan`a büyük destek Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, son haftaların tartışılan ismi Ozan Tufan'a destek verdi. Tribünlere çağrılan genç futbolcuya tezahüratlarda bulunuldu. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmada top ayağına geldiğinde taraftarların ıslıkladığı Volkan Demirel’in moralinin bozulduğu gözlendi. Bu sezon Fenerbahçe kalesini koruduğu maçlarda gelen 9 şutta 6’sını ağlarında gören Volkan Demirel, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında yediği hatalı gollerle tepki toplamıştı.

Etiketler
Fenerbahçe volkan demirel
Son güncelleme: 20:52 | 09.09.2017
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