Göztepe’de yeni stadyum coşkusu

Gürsel Aksel Tesisleri'nin arazisine Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) inşa edeceği Göztepe'nin yeni stadın temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılırken büyük coşku yaşandı.

Tesisteki törende Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Rönesans Enerji ve Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akın ve çok sayıda taraftar hazır bulundu. UEFA standartlarında 20 bin 35 kişi kapasiteli Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak stadın 24 saat yaşayan bir yer olacağını belirten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Yıllarca bu anı bekledik. Göztepe’nin artık kendi stadı olacak. Burası sadece futbol maçlarının yapılacağı bir alan değil, çocukların ve ailelerin her zaman faydalanabilecekleri bir yer haline gelecek” dedi.

Başkan Sepil, stat ihalesini 218 milyon 900 bin TL’lik teklif veren Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kazandığını hatırlatarak, “Stadımızın 700 gün içinde bitirilmesi ön görülüyordu. Fakat firmamız yeni stadımızı bize 550 günde teslim edecek. Göztepe’nin stadı Şubat 2019 tarihinde resmen hizmete girecek. İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül’de böylesine görkemli bir törenle stadımızın temelini atmak bize büyük gurur yaşattı” diye konuştu.

Atilla Kaya ise 3 stadın İzmir’e hayırlı olmasını dileyerek, “İstemezükçülere rağmen bizler kulüplerimize stat yapacağımızın sözünü verdik. Bugün Başbakanımız Binali Yıldırım’ın huzurlarında Göztepe’ye yakışacak tesisin temellerini attık” ifadelerini kullandı. Tesislere gelen binlerce taraftar da büyük bir coşku yaşadı. Göztepe ve Türk bayraklarıyla temel atma törenine koşan Göztepeliler, “Göztepe Stadı Geliyor” pankartları açtı.

TARTIŞMA YAŞANDI

Temel atma töreninde tesislere gelen yüzlerce Göztepeli, İzmir Marşı söyledi, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratı yaptı, küçük bir grup da, “İzmir’in gururu Binali Yıldırım” şeklinde slogan attı. Bu arada sözlü tartışma yaşandı. Araya diğer taraftarlar girerek tansiyonun daha da artmasını engelledi.

Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli atıldı İzmir'de yeni yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3 stadın toplam maliyetinin 400 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Geleneği bozmayan Başbakan Yıldırım, müteahhit firma yetkilileriyle bitim süreleri için de pazarlık yaptı. İlgili Haberi Oku