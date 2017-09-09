Gaziantepspor’un transfer ettiği 18 futbolcu elinde kaldı

Gaziantepspor’un yeni sezon için transfer ettiği 18 futbolcu transfer yasağı yüzünden elinde kaldı.

Süper Lig’e veda eden ve TFF 1. Lig’de mücadele eden Gaziantepspor'da işler iyi gitmiyor. Transfer yasağının kalkması için alacaklıları için borç ertelemesi isteyen kulüp, son bir dosyayı erteleyemediği için transfer ettiği 18 yeni futbolcuyu Ocak ayına kadar oynatamayacak.

Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri’nde toplanan futbolcu ve yöneticiler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Federasyondan konuyla alakalı bir çözüm bulunmasını isteyen yetkililer, uluslararası düzeyde 18 futbolcuyu transfer ettiklerini ve bu oyuncularla kontrat yaptıklarını belirtti.

Gaziantepspor Başkan Adayı Huzeyfe Durmaz, federasyonun bu konuya bir çözüm bulmasını isteyerek, “Çok zor şartlarda bu oyuncuları aldık. Bu oyuncular ailelerini bırakıp buraya geldiler. Federasyondan bu yeni aldığımız 18 oyuncuyla ilgili bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

“Bir tek Hikmet Karaman dosyası kalmıştı”

Mevcut yönetimde bulunan Necati Baloğlu ise alacaklıların bir çoğuyla ödeme konusunda anlaştık. Bir tek bizim eski teknik direktörümüz Hikmet Karaman ile anlaşamadık. Hocanın maçı dolayısıyla iletişim kopukluğu yaşandı. Bundan dolayı son güne kadar transfer yasağı kalkmadı. Ama hocamızla görüşüp bu konuyu halledeceğiz. Transfer sezonu kapandı. Fakat geçmişte bu duruma düşen kulüplere yardımcı olunmuştu. Aynı şekilde federasyonun Gaziantepspor'a da yardım edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Aralarında Hasan Kabze gibi üst düzey futbolcuların da bulunduğu futbolcular şunlar:

“Bora Sevim, Mehmet Akgün, Hasan Kabze, Ferhat Odabaşı, Fevzi Özkan, Hakan Olkan, Serol Demirhan, Murat Paluli, Nuru Suley, Ekigho, Solomon Abwo, Gılles Binya, Sunday Mba, Doğan Ekinci, Yusuf Baloğlu, Polat Keser, Benjamin Fuchs, Adil Chihi.”

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