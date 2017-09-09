Galatasaray’dan transfere 39 milyon 550 bin Euro

Galatasaray bu sezon transfer ettiği 10 futbolcu için 39 milyon 550 bin Euro verdi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna 10 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılar, bu futbolculardan 8 tanesini bonservis bedeliyle transfer etti. Diğer iki futbolcudan birini kiralık olarak diğerini de bonservissiz olarak aldı. Aslan, 10 futbolcuya toplam 39 milyon 550 bin Euro ödedi.

En çok para Belhanda'ya verildi

Bu transfer döneminde Galatasaray, en çok bonservis bedelini Faslı futbolcu Younes Belhanda'ya verdi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e 8 milyon Euro verdi. Denayer'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, kulübü Manchester City'e 500 bin Euro ödedi. Aslan, Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu da bonservissiz aldı.

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Galatasaray'ın transfer ettiği futbolcuların kulüplerine verdiği bonservis bedelleri şöyle:

Belhanda (Dinamo Kiev): 8 milyon Euro

Ndiaye (Osmanlıspor): 7 milyon 500 bin Euro

Maicon (Sao Paulo): 7 milyon Euro

Fernando (Manchester City): 5 milyon 250 bin Euro

Feghouli (West Ham United FC): 4 milyon 250 bin Euro

Mariano (Sevilla) : 4 milyon Euro

Gomis (Swansea City) : 2 milyon 500 bin Euro

Latovlevici (Kardemir Karabükspor): 550 bin Euro

Denayer (Manchester City): Kiralık

Carrasco (Serbest): Bonservissiz