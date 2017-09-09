Galatasaray, 6 sezon sonra en fazla transferi bu yaz yaptı

Galatasaray, 17 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde 10 futbolcu transfer etti. Bu süreçte sarı-kırmızılılar; Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Denayer, Latovlevici ve Cedric Carrasso'yu transfer etti. Transfer döneminde Aslan, uzun bir aradan sonra bu kadar futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
6 sezon sonra
Galatasaray, en son yaz dönemi transferinde 2011-2012 sezonunda 11 futbolcu ile kadrosunu güçlendirmişti. O sezon da takımın başına Teknik Direktör Fatih Terim geçmişti. Bu sezondan sonra en fazla transferi ise 2017-2018 sezonunda yaptı. 2014-2015 sezonu yazında da 9 futbolcuyu transfer etmişti. Sarı-kırmızılıların 2011-2012 sezonundan itibaren transfer ettiği futbolcuların sayısı şöyle:
2017-2018 sezonu: 10
2016-2017 sezonu: 8
2015-2016 sezonu: 8
2014-2015 sezonu: 9
2013-2014 sezonu: 7
2012-2013 sezonu: 8
2011-2012 sezonu: 11