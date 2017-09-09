Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fırat Aydınus’tan Fenerbahçe-Başakşehir maçında ortalığı karıştıran karar!

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçı yöneten Fırat Aydınus, 78. dakikada çok tartışılan bir karara imza attı.
22:279 Eylül 2017
0
Fırat Aydınus’tan Fenerbahçe-Başakşehir maçında ortalığı karıştıran karar!

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Medipol Başakşehir ile oynadığı maç nefesleri kesti. Maçta 2-0 öne geçen Mediol Başakşehir, Fenerbahçe’nin iki golüne engel olamadı. Son dakikada bulduğu golle yeniden öne geçen Medipol Başakşehir, zorlu deplasmanda ilk kez galip gelmeyi başardı. Ancak maçtaki gol düellosu kadar hakem Fırat Aydınus’un 78. dakikada verdiği bir karar da konuşuldu. Fenerbahçe’nin kullandığı kornerde top ağlara giderken, Fırat Aydınus önce golü iptal etti. Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazı ile karşılaşan Fırat Aydınus, yan hakem ile konuştuktan sonra kararını değiştirdi ve golü verdi. Volkan Demirel’in kendi kalesinde koşarak gelmesi ve ‘Ben gördüm hocam… Ofsayt değil’ demesi maçın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

09 Eylül 2017 Fenerbahçe`nin kalesi düştü! Kadıköy`de tarihi galibiyet Bu sezon taraftarlarına beklenen futbolu sunamayan Fenerbahçe, kendi sahasındaki kötü performansı ile dikkat çekti. Tarihinde ilk kez Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, 4 hafta sonunda 5 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

Fırat Aydınus’un verdiği gol kararı sonrası büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, son dakikada gelen golle adeta yıkıldı.

09 Eylül 2017 Kadıköy`de Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel`e tepki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Bu sezon formsuz bir görüntü çizen Volkan Demirel, top ayağına geldiğinde taraftar tarafından ıslıklandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe fırat aydınus Medipol Başakşehir
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER