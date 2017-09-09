Fırat Aydınus’tan Fenerbahçe-Başakşehir maçında ortalığı karıştıran karar!

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Medipol Başakşehir ile oynadığı maç nefesleri kesti. Maçta 2-0 öne geçen Mediol Başakşehir, Fenerbahçe’nin iki golüne engel olamadı. Son dakikada bulduğu golle yeniden öne geçen Medipol Başakşehir, zorlu deplasmanda ilk kez galip gelmeyi başardı. Ancak maçtaki gol düellosu kadar hakem Fırat Aydınus’un 78. dakikada verdiği bir karar da konuşuldu. Fenerbahçe’nin kullandığı kornerde top ağlara giderken, Fırat Aydınus önce golü iptal etti. Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazı ile karşılaşan Fırat Aydınus, yan hakem ile konuştuktan sonra kararını değiştirdi ve golü verdi. Volkan Demirel’in kendi kalesinde koşarak gelmesi ve ‘Ben gördüm hocam… Ofsayt değil’ demesi maçın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Fırat Aydınus’un verdiği gol kararı sonrası büyük bir sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, son dakikada gelen golle adeta yıkıldı.