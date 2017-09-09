Fenerbahçe’nin kalesi düştü! Kadıköy’de tarihi galibiyet

Bu sezon taraftarlarına beklenen futbolu sunamayan Fenerbahçe, kendi sahasındaki kötü performansı ile dikkat çekti. Tarihinde ilk kez Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, 4 hafta sonunda 5 puanda kaldı. Bu Fenerbahçe'nin 1999 yılından bu yana en kötü iç saha performansı olarak tarihe geçti.

Kadıköy’de taraftarının önünde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon tam tersi bir görüntü sergiliyor. Sahasında oynadığı hiçbir resmi maçta galibiyet almayı başaramayan Fenerbahçe, 4 maçta 2 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Sturm Graz ile 1-1, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Vardar’a 2-1 mağlup olmuştu. Medipol Başakşehir maçında da son dakikada gelen golle mağlup olan Fenerbahçe, sahasındaki maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi.

Son dakika! Fenerbahçe - Başakşehir: 2-3 Fenerbahçe, dördüncü haftanın en kritik maçında konuğu Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 2-0 geri düştüğü maçta geri dönüşe imza atsa da Kerim Frei, 90+3'te Kadıköy'ü sessizliğe boğdu. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir ise Kadıköy’de ilk kez galibiyet aldı. 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe’ye yakalanan Medipol Başakşehir’de 90+3’te sahneye çıkan Kerim Frei, harika bir gol atarak takımının Kadıköy kabusunu sonlandırdı. En son 1999 yılında benzer bir performansa imza atan Fenerbahçe, o sene de sahasında üst üste dört maç kazanamamış, ligi de şampiyon Galatasaray’ın 18 puan gerisinde 4. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe tribününden atılan su şişesi Volkan Babacan`a isabet etti Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında çirkin bir olay yaşandı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan dolu su şişesi Volkan Babacan'ın başına isabet etti. İlgili Haberi Oku