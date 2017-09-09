Fenerbahçe’de Van Persie macerası bitti

Fenerbahçe, Tottenham’ın 23 yaşındaki golcüsü Vincent Janssen’i 1 yıllığına kiraladı. Yabancı kontenjanında yer açmak için sakatlanan Van Persie’nin lisansı iptal edilecek.

İrfan Yirmibeş – Sözcü / Ve Fenerbahçe'den beklenen santrfor hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Tottenham'ın Hollandalı santrforu Vincent Janssen'i renklerine kattı. 23 yaşındaki golcü, 2.5 milyon Euro karşılığı 1 yıllığına; satın alma opsiyonu olmadan kiralandı. AZ Alkmaar'da 34 maçta 22 gol attıktan sonra 2016'da 22 milyon Euro'ya Londra'nın yolunu tutan Hollandalı, burada kendini gösteremeyince F.Bahçe'ye geldi. Janssen, Tottenham formasıyla 27 maçta 2 kez fileleri havalandırabildi.

VAN PERSIE MACERASI BİTTİ

FEYENOORD altyapısından yetişip bitiriciliğiyle öne çıkan Vincent Janssen, Hollanda'da gol krallığı yaşamasına rağmen İngiliz futboluna uyum sağlayamadı. 1.83 m. boyundaki futbolcu, kaleye en yakın isim olarak pas alışverişine girebilen, son vuruş becerisi olan ancak konsantrasyon sorunları yaşayan bir futbolcu. 14 yabancısı bulunan Fenerbahçe, Vincent Janssen'e yer açmak için Van Persie'den vazgeçiyor. 3-6 hafta arası oynayamayacak RVP'ye çıkartılan lig lisansı iptal edilecek.

KIZ KARDEŞİ DE YÜZÜCÜ

JANSSEN, sporcu bir aileden geliyor. Annesi Annemarie Verstappen, dünya şampiyonu rekortmen bir yüzücü. Verstappen, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Hollanda'da ‘yılın kadın sporcusu' seçildiği 1982'de Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede altın kazanan Annemarie Verstappen, 1983'te ise 50 metre serbestte dünya rekoru kırmıştı. Janssen'in küçük kız kardeşi Frederique da annesi gibi milli bir yüzücü.

İNGİLİZLER’DEN İLGİNÇ YORUM

TOTTENHAM'DA sürekli yedek kalan ve bir türlü teknik adam Mauricio Pochettino'nun gözüne giremeyen Janssen için İngiliz gazeteleri ilginç bir yorumda bulundu. “Vincent Janssen'in Tottenham kâbusu, Fenerbahçe'ye transferiyle bitti” yazıldı.

‘BİR AN ÖNCE GELMEK İSTEDİM’

JANSSEN'İ havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Özellikle medyanın büyük ilgisi karşısında şaşırdığı gözlenen Hollandalı, şu ifadeleri kullandı: “Çok büyük bir kulübegeldiğimi biliyorum. F.Bahçe'den teklif aldığımda bir an önce gelmek istedim. Buradaki maceramın, güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Başarı için elimden geleni yapacağım. Atacağım gollerle katkıda bulunmak istiyorum.” Janssen, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.