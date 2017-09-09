Fenerbahçe tribününden atılan su şişesi Volkan Babacan’a isabet etti

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında çirkin bir olay yaşandı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan dolu su şişesi Volkan Babacan'ın başına isabet etti.

Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’i bir araya getiren mücadelede bir tribün skandalı yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayıp kalesine geçen Volkan Babacan’ın başına tribünlerden atılan dolu bir su şişesi isabet etti.

Taraftarlardan maç öncesi Ozan Tufan`a büyük destek Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, son haftaların tartışılan ismi Ozan Tufan'a destek verdi. Tribünlere çağrılan genç futbolcuya tezahüratlarda bulunuldu. İlgili Haberi Oku Babacan yerde kalırken sahaya giren Medipol Başakşehir’de sağlık görevlileri oyun alanına girdi ve Babacan’ın tedavisini yaptı. Bir süre saha içinde başına buz kompresi uygulanan Volkan Babacan oyuna devam edebildi. İkinci yarı bu çirkin olay nedeniyle birkaç dakika geç başladı.

Müsabakadan sonra konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Volkan Babacan, “Volkan Babacan: “Ben Fenerbahçe’nin ekmeğini yedim, bu kulübün bana büyük emekleri var. Bu mesleği yapıyorsam, Fenerbahçe’nin katkısı büyük. Bugün yapılan hata değil. Bana suyu atan arkadaşımız, bizim de ailemizin, sevdiklerimizin maçı izlediğini aklında tutarsa seviniriz” ifadelerini kullandı.

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