Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman şanssızlıktan yakındı

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, şanssızlıktan yakındı. Fenerbahçe tarihinin en enteresan sezonlarından birini yaşadıklarını söyleyen Aykut Kocaman, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 3-2 yenilen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçı değerlendirdi. beIN Sports’a konuşan Aykut Kocaman, sezon başından bu yana yaşadıkları şanssızlıklardan yakındı. Kalelerine gelen ilk topların gol olmasına anlam veremediğini söyleyen Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarihinin en enteresan sezonlarından birini yaşadıklarını belirtti.

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Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Aykut Kocaman, çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Gerçekten konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından bu yana klasiğimiz olmuş gibi görünüyor. Kaleye gelen ilk topta golü yiyoruz. İkinci golden sonra geriye dönmek çok zordu. Futbolcularım bunu başardı. Ancak galibiyet için saldırdığımız zaman kaleye gelen bir topla yine golü yedik. Yapacak bir şey yok… Çalışmaya devam…

Alınan kötü sonuçlar takımın oturma süresini bir adım geriye attırıyor. Gençlerbirliği maçında 10 kişi kalan rakibimiz karşısında tamamen geriye çekilen ve 5-6 pas yapamayan bir takıma dönüştük. Özgüven eksikliğinin sonucu… Fenerbahçe tarihinin en enteresan sezonlarından birini yaşıyoruz. Kalemize gelen ilk toplarda gol yiyoruz. Onlarca şut, onlarca pozisyon, onlarca orta… Ama rakibinizden az gol attığınızda yeniliyorsunuz. Bunca emeğe ve çabaya rağmen bir türlü istediğimiz galibiyetleri alamıyoruz.”

Kadıköy`de Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel`e tepki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Bu sezon formsuz bir görüntü çizen Volkan Demirel, top ayağına geldiğinde taraftar tarafından ıslıklandı. İlgili Haberi Oku Bireysel olarak değerlendirme yapmayacağını söyleyen Kocaman, “Bütün olarak 2-0'dan sonra maçı çevirebilmek için çabaladık. 2. dakikada yedik golü ve bu dakikadan son dakikaya kadar çaba gösterdik. Maçın genel değerlendirmesine bakarak, 40-45 orta, 30'a yakın şut, 7-8 gol pozisyonu bulduk. Bundan sonra söylenecek bir şey yok. Hatalar tekrar ediyorsa oyuncularla ilgili düşünmek lazım. Ancak şu oyuna bütün olarak bakmak lazım. Başakşehir, Türkiye'nin en organize takımı. Oyunun ilk yarısında Başakşehir'in oyun kurmaya çalışırken kazandığımız 8 pozisyon var. Ancak ters bakıldığında her şey yanlış gibi görülebiliyor. Bütün olarak sadece bu maç için değil, geride kalan 3 maç için de yazık oluyor diyebilirim. Takımın ofansif kapasitesi çok daha fazla olacak. 10 tane gol attık ama 10 gol yedik. Fenerbahçe standardının üstünde gidiyoruz, kaleyi bulan şutlarda yüzde 50'yle gidiyoruz” diye konuştu.

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“Bu oyunu devam ettirmemiz gerekiyor”

Skor konusunda hücum oyuncularının şu ana kadar beklentileri karşılamadığını söyleyen Kocaman, “Esas sorun ceza sahasına gelen toplar kadar, topu kontrol edip bunları içeriye atan oyuncular. Bu oyuncuların oynama süresi arttıkça bu konuda ben dönemsel sıkıntılı sürecin içerisinde çok daha iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Gol atan oyuncuları çok fazla bir arada oynatamadık” dedi.

Emre Belözoğlu'nun çok kariyerli bir futbolcu olduğunu söyleyen Kocaman, “Ancak onun üzerinden Fenerbahçe'yi tarif edersek doğru olmaz. Öne çıkarmamız gereken şey bu oyunu devam ettirmek. Çok iyimser konuşan birisi değilim, gerçekler üzerinden hareket ederim. Yüksek şiddette arzu var, büyük şiddette çaba var. 4. karşılaşmada tamamına yakınını rakip sahada oynuyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Kadrodan hiçbir şikayetim yok. Bu oyuncuların kalibreleri belli. Ancak bütün olarak ilk antrenmanı dün yaptık” diye konuştu.

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“En büyük amacım çift santrfor oynamak”

2,5 yıl boyunca Konyaspor'u çift santrfor oynattığını sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, “Beşiktaş'la deplasmanda oynarken, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynarken aynı kadroyla oynadık. Ancak birbirini tanıyan isimlerle bunu yaptık. Şimdi Soldado ve Janssen var. İkisi de çok önemli isimler ancak ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu için son derece yeniler. İki oyuncuyu da birlikte oynatmak en büyük amacım. Bugünkü maç gösterdi ki ceza sahası içinde son derece etkililer” ifadelerini kullandı.

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“Goller için bireysel hata diyemeyiz”

Başakşehir'in attığı gollerde takımı bireysel olarak değerlendiremeyeceğini söyleyen Kocaman, “3 gol için hepsine bireysel hata diyemeyiz. Son orta ve vuruş anını da değerlendirirsek bunu atlarız. O topun oraya gelişi, sıkıntılı bölgelerimizden birisi. Bu işi bireyselliğe bağlamıyorum. Özellikle bugünkü yediğimiz golleri bireyselliğe bağlamak olmaz. Tam tersine bakarsak, tam 8 şut Başakşehirli oyuncular tarafından engellendi” dedi.

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Bazı şeyler olmuyor” ifadelerini kullanan Kocaman, sözlerinin yanlış anlaşılmasının üzerine, “Bu cümleyi şunun için söyledim; bu kadar pozisyona giren, bu kadar çabalı bir takımın bu sonuçları almasını, teknik olarak değerlendiremediği anlamında söyledim. Ama bu oyuna ve bu çabamıza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.