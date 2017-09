Fenerbahçe Başakşehir maçı kaçta? Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını nasıl izlenecek?

Fenerbahçe güçlü rakibi Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak. Geçen sezonun ikincisi ve üçüncüsünü karşılaştıracak olan Fenerbahçe Başakşehir maçının tam olarak saat kaçta başlayacağı ve internet üzerinden nasıl canlı izleneceği merak ediliyor. İşte detaylar...

Ligin 4. haftasının flaş karşılaşması Fenerbahçe ve Başakşehir arasında oynanacak. Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanal üzerinden yayınlanacak? Futbol tutkunları Fenerbahçe Başakşehir maçını internet üzerinden takip edebilecekler mi? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı hakkında merak edilenler…

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bu akşam saat 20:00’da Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Fenerbahçe Başakşehir maçı BeinSports’da yayınlanacak. Taraftarlar maçı aşağıdaki link üzerinden satın alarak izleyebilecek. Skor üzerinden yayınlanacak canlı anlatımdan da maçı an be an takip edebilirsiniz.

AYKUT KOCAMAN UYARDI

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Başakşehir maçı toplantısında ciddiyet uyarısında bulundu. Rakiplerinin Emre Belözoğlu, Adebayor, Clichy ve Elia gibi etkili ve tecrübeli isimlerden oluştuğunun altını çizen Kocaman, oyuncularından taktik disiplini korumalarını istedi. Özellikle Belözoğlu’na orta alanda oyun kurma fırsatı verilmemesini tembihleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ozan ve Josef’i yakın savunma konusunda uyardı. Kocaman, “Alınacak galibiyet, sadece puan olarak değil, geçiş sürecinde tribünlerin güvenini kazanmak açısından da önemli” dedi.

MUHTEMEL 11’LER

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: ÜLKER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Ozan, Josef, Giuliano, Dirar, Valbuena, Soldado

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mossoro, Mahmut, Visca, Emre, Elia, Adebayor

VAN PERSIE DEFTERİ KAPANDI

Feyenoord altyapısından yetişip bitiriciliğiyle öne çıkan Vincent Janssen, Hollanda’da gol krallığı yaşamasına rağmen İngiliz futboluna uyum sağlayamadı. 1.83 m. boyundaki futbolcu, kaleye en yakın isim olarak pas alışverişine girebilen, son vuruş becerisi olan ancak konsantrasyon sorunları yaşayan bir futbolcu. 14 yabancısı bulunan Fenerbahçe, Vincent Janssen’e yer açmak için Van Persie’den vazgeçiyor. 3-6 hafta arası oynayamayacak RVP’ye çıkartılan lig lisansı iptal edilecek.