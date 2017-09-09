Denizlispor-Elazığspor: 2-3

TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Elazığspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Denizlispor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 3-2 yenildi. Denizlispor, dört maçın ardından bir puanla ligin son sırasına demir atarken Elazığspor, puanını 9’a yükseltti ve iyi gidişini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor - Kayserispor: 0-2 Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor 3 puan mücadelesi verdi. Kayserispor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar

38. dakikada Tato'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Tom meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

61. dakikada Adem'in ceza sahası içine attığı topu Tom, kalecinin üstünden filelerle buluşturdu. 0-2

77. dakikada Elazığspor savunmasından dönen topu Barış kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2

87. dakikada Tom’un sağ kanattan getirdiği topu önünde bulan Tatos’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

88. dakikada Barış’ın ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 2-3

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Atilla Karaoğlan

Denizlispor: Asil, Taşkın, Ömer, Taha Can, Kerem Can, Sankoh (Burak dk. 46), Berkan (Hüseyin dk. 71), Barış, Moritz (Şevki dk.45), Cihan, Yasin

Yedekler: Zeki, Batıcan, Veli, Ramazan, Alperen, Emre, Şefik Can

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Elazığspor: Soner, Alpaslan, Bjarnason, Sarpong (Berk dk. 78), Onur, Adem, Erman, Tatos (Kadir dk. 90), Mehmet, Mertan Caner (Soares dk. 81), Tom

Yedekler: Ahmet Sabri, Fatih Serkan, Ali Fırat, Murat, Emre

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Barış (77 ve 88) / Tom (38 pen ve 61), Tatos (87)

Sarı Kartlar: Moritz, Ömer Alp, Kerem Can / Mertan Caner, Tatos