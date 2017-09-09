Denizlispor-Elazığspor: 2-3

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Denizlispor, sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 3-2 yenildi. Denizlispor, dört maçın ardından bir puanla ligin son sırasına demir atarken Elazığspor, puanını 9’a yükseltti ve iyi gidişini sürdürdü.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Tato'nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Tom meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
61. dakikada Adem'in ceza sahası içine attığı topu Tom, kalecinin üstünden filelerle buluşturdu. 0-2
77. dakikada Elazığspor savunmasından dönen topu Barış kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2
87. dakikada Tom’un sağ kanattan getirdiği topu önünde bulan Tatos’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
88. dakikada Barış’ın ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 2-3
Stat: Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Atilla Karaoğlan
Denizlispor: Asil, Taşkın, Ömer, Taha Can, Kerem Can, Sankoh (Burak dk. 46), Berkan (Hüseyin dk. 71), Barış, Moritz (Şevki dk.45), Cihan, Yasin
Yedekler: Zeki, Batıcan, Veli, Ramazan, Alperen, Emre, Şefik Can
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Elazığspor: Soner, Alpaslan, Bjarnason, Sarpong (Berk dk. 78), Onur, Adem, Erman, Tatos (Kadir dk. 90), Mehmet, Mertan Caner (Soares dk. 81), Tom
Yedekler: Ahmet Sabri, Fatih Serkan, Ali Fırat, Murat, Emre
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Barış (77 ve 88) / Tom (38 pen ve 61), Tatos (87)
Sarı Kartlar: Moritz, Ömer Alp, Kerem Can / Mertan Caner, Tatos