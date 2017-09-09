Cedi Osman iyi, Türkiye kötü

Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlıyor. 17 Eylül Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek turnuvanın ilk tur bireysel istatistiklerinde ön plana çıkan tek oyuncumuz, Cedi Osman oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz ise takım istatistiklerinde sadece top çalmada maç başı 9.8 ile lider. Hemen her pozisyonda oyuncu sıkıntısı yaşayan 12 Dev Adam, diğer tüm kilit istatistiklerde turnuvanın kötüleri arasında yer aldı…
SON 16 EŞLEŞMELERİ
BUGÜN
12.30…………….. Slovenya-Ukrayna
15.15……………….. Almanya-Fransa
18.45……………….. Finlandiya-İtalya
21.30…………..Litvanya-Yunanistan
YARIN
12.30……………… Letonya-Karadağ
15.15……………… Hırvatistan-Rusya
18.45…………………İspanya-Türkiye
21.30…………. Sırbistan-Macaristan
ÇEYREK FiNALLER
12 Eylül Salı
Almanya/Fransa – İspanya/Türkiye
Slovenya/Ukrayna – Letonya/Karadağ
13 Eylül Çarşamba
Litvanya/Yunanistan – Hırvatistan/Rusya
Finlandiya/İtalya – Sırbistan/Macaristan