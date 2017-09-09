Cedi Osman iyi, Türkiye kötü

EuroBasket’te, top çalma dışındaki önemli verilerde 12 Dev Adam son sıralarda. Cedi Osman ise 17.6 sayı ortalaması ile ilk 10’a girdi.

Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlıyor. 17 Eylül Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek turnuvanın ilk tur bireysel istatistiklerinde ön plana çıkan tek oyuncumuz, Cedi Osman oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz ise takım istatistiklerinde sadece top çalmada maç başı 9.8 ile lider. Hemen her pozisyonda oyuncu sıkıntısı yaşayan 12 Dev Adam, diğer tüm kilit istatistiklerde turnuvanın kötüleri arasında yer aldı…

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SON 16 EŞLEŞMELERİ

BUGÜN

12.30…………….. Slovenya-Ukrayna

15.15……………….. Almanya-Fransa

18.45……………….. Finlandiya-İtalya

21.30…………..Litvanya-Yunanistan

YARIN

12.30……………… Letonya-Karadağ

15.15……………… Hırvatistan-Rusya

18.45…………………İspanya-Türkiye

21.30…………. Sırbistan-Macaristan

ÇEYREK FiNALLER

12 Eylül Salı

Almanya/Fransa – İspanya/Türkiye

Slovenya/Ukrayna – Letonya/Karadağ

13 Eylül Çarşamba

Litvanya/Yunanistan – Hırvatistan/Rusya

Finlandiya/İtalya – Sırbistan/Macaristan