Bugün deplasman takımlarının günü oldu

Bugün Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynanan toplam 7 karşılaşmanın hepsini deplasman takımları kazandı.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bugün oynanan karşılaşmalara deplasman takımları damga vurdu. Süper Lig'de 4, TFF 1. Lig'de ise 3 karşılamada gülen taraf konuk ekipler oldu. Bu 7 maçta deplasman takımları rakip ağlara 17 gol bıraktı. En gollü maç ise TFF 1. Lig’de oynanan ve Çaykur Rizespor’un Altınordu’yu 4-3 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Atiker Konyaspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor Atiker Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Kardemir Karabükspor: 0 – Beşiktaş: 1

Demir Grup Sivasspor: 0 – Kayserispor: 2

Atiker Konyaspor: 0 – Aytemiz Alanyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 – Medipol Başakşehir: 3

TFF 1. Lig

Denizlispor: 2 – Elazığspor: 3

MKE Ankaragücü: 1 – Balıkesirspor Baltok: 2

Altınordu: 3 – Çaykur Rizespor: 4 Denizlispor-Elazığspor: 2-3 TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Elazığspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. İlgili Haberi Oku