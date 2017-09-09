Bugün deplasman takımlarının günü oldu

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bugün oynanan karşılaşmalara deplasman takımları damga vurdu. Süper Lig'de 4, TFF 1. Lig'de ise 3 karşılamada gülen taraf konuk ekipler oldu. Bu 7 maçta deplasman takımları rakip ağlara 17 gol bıraktı. En gollü maç ise TFF 1. Lig’de oynanan ve Çaykur Rizespor’un Altınordu’yu 4-3 mağlup ettiği karşılaşma oldu.
Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Kardemir Karabükspor: 0 – Beşiktaş: 1
Demir Grup Sivasspor: 0 – Kayserispor: 2
Atiker Konyaspor: 0 – Aytemiz Alanyaspor: 2
Fenerbahçe: 2 – Medipol Başakşehir: 3
TFF 1. Lig
Denizlispor: 2 – Elazığspor: 3
MKE Ankaragücü: 1 – Balıkesirspor Baltok: 2
Altınordu: 3 – Çaykur Rizespor: 4