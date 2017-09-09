Beşiktaş son yılların kabusu Karabükspor deplasmanında

Lige 3 haftada 7 puanla başlayan Beşiktaş, Porto maçı öncesinde Karabükspor deplasmanında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar, Karabük'te oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Beşiktaş’ın konuk olduğu son dört maçtan sadece birini kazanabildiği Karabükspor deplasmanına çıkıyor. Geçen sezon da ligdeki üç yenilgisinden birini tattıran Batı Karadeniz ekibine karşı siyah-beyazlılar galibiyet amaçlıyor. Karabük, iç sahada bu sezon Başakşehir'i mağlup etmişti. Beşiktaş, alınacak bir galibiyetle Porto maçı öncesi de moral bulmayı istiyor.

SAAT: 17:00

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Ali Palabıyık

KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, İlhan, Tanase, Torje, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel (Negredo), Cenk

ZORLU SERİ BAŞLIYOR

Beşiktaş’ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu eylül ayı maratonu bugünkü Karabükspor sınavı ile başlıyor. 17 günde beş maç oynayacak siyah-beyazlılar, bir de derbiye çıkacak.

TARİH RAKİP

Bugün…..Karabükspor (D)

13 Eylül………….. Porto (D)

18 Eylül……….. Konyaspor

23 Eylül….Fenerbahçe (D)

26 Eylül………… RB Leipzig