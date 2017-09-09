Beşiktaş son yılların kabusu Karabükspor deplasmanında

Beşiktaş’ın konuk olduğu son dört maçtan sadece birini kazanabildiği Karabükspor deplasmanına çıkıyor. Geçen sezon da ligdeki üç yenilgisinden birini tattıran Batı Karadeniz ekibine karşı siyah-beyazlılar galibiyet amaçlıyor. Karabük, iç sahada bu sezon Başakşehir'i mağlup etmişti. Beşiktaş, alınacak bir galibiyetle Porto maçı öncesi de moral bulmayı istiyor.
SAAT: 17:00
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Ali Palabıyık
KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, İlhan, Tanase, Torje, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel (Negredo), Cenk
ZORLU SERİ BAŞLIYOR
Beşiktaş’ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu eylül ayı maratonu bugünkü Karabükspor sınavı ile başlıyor. 17 günde beş maç oynayacak siyah-beyazlılar, bir de derbiye çıkacak.
TARİH RAKİP
Bugün…..Karabükspor (D)
13 Eylül………….. Porto (D)
18 Eylül……….. Konyaspor
23 Eylül….Fenerbahçe (D)
26 Eylül………… RB Leipzig