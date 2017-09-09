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Beşiktaş son yılların kabusu Karabükspor deplasmanında

Lige 3 haftada 7 puanla başlayan Beşiktaş, Porto maçı öncesinde Karabükspor deplasmanında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar, Karabük'te oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.
08:529 Eylül 2017
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Beşiktaş son yılların kabusu Karabükspor deplasmanında

Beşiktaş’ın konuk olduğu son dört maçtan sadece birini kazanabildiği Karabükspor deplasmanına çıkıyor. Geçen sezon da ligdeki üç yenilgisinden birini tattıran Batı Karadeniz ekibine karşı siyah-beyazlılar galibiyet amaçlıyor. Karabük, iç sahada bu sezon Başakşehir'i mağlup etmişti. Beşiktaş, alınacak bir galibiyetle Porto maçı öncesi de moral bulmayı istiyor.

SAAT: 17:00

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Ali Palabıyık

KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Dany, Barış, Papp, Ceyhun, Poko, İlhan, Tanase, Torje, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel (Negredo), Cenk

ZORLU SERİ BAŞLIYOR

Beşiktaş’ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu eylül ayı maratonu bugünkü Karabükspor sınavı ile başlıyor. 17 günde beş maç oynayacak siyah-beyazlılar, bir de derbiye çıkacak.

TARİH RAKİP

Bugün…..Karabükspor (D)

13 Eylül………….. Porto (D)

18 Eylül……….. Konyaspor

23 Eylül….Fenerbahçe (D)

26 Eylül………… RB Leipzig

Etiketler
beşiktaş Karabükspor spor toto süper lig
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