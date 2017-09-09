Başakşehir bonservisten kaçındı

2017-2018 transfer ve tescil döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, bu oyuncular için sadece 3 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, yeni dönem için kadrosunu birçok önemli transferle güçlendirdi.

Clichy, Elia, Mevlüt Erdinç gibi adını Avrupa ve dünyaya duyurmuş birçok oyuncuyu renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin en dikkat çeken özelliği ise ödediği bonservis bedelleri. 10 futbolcuyla anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, yıldız transferler yapmasına rağmen sadece 3 milyon 600 bin Euro bonservis ücreti ödedi. Başakşehir’in en pahalı transferi 1 milyon 500 bin Euro ile Kerim Frei oldu.

Medipol Başakşehir’in kadrosuna kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri şöyle:

Kerim Frei (Birmingham): 1 milyon 500 bin Euro

Elia (Feyenoord): 1 milyon 100 bin Euro

Atabey Çiçek (Bandırmaspor): 1 milyon Euro

Tunay Torun (Kasımpaşa): Bonservissiz

Mevlüt Erdinç (Hannover 96): Bonservissiz

Mert Günok (Bursaspor): Bonservissiz

Chedjou (Galatasaray): Bonservissiz

Gökhan İnler (Beşiktaş): Bonservissiz

Gael Clichy (Manchester City): Bonservissiz

Da Costa (Olimpiakos): ?

Transfere en çok para harcayan Süper Lig ekipleri Bu sene birçok kulüp için hareketli geçen birinci transfer ve tescil dönemi tamamlandı. FIFA kurallarına göre 12 hafta süren bu dönemde transfere en çok para harcayan Süper Lig takımı 39 milyon 550 bin Euro ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları 17 milyon Euro ile Fenerbahçe izlerken, son şampiyon Beşiktaş'ın kasasından ise 7.9 milyon Euro çıktı. İlgili Haberi Oku