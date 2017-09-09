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Arsenal Ferhat Çoğalan’ın peşinde

Dünya devlerini peşinde koşturan 15 yaşındaki Türk yıldız Ferhat Çoğalan'a bir dev kulüp daha talip oldu. Son olarak İngiliz devi Arsenal de takibe başladı.
11:379 Eylül 2017
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Arsenal Ferhat Çoğalan’ın peşinde

Valencia’nın 15 yaşındaki Türk yıldızı Ferhat Çoğalan’ı Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Dortmund, Manchester United ve Milan gibi dünya devleri göz hapsinde tutuyor.

Arsenal de harekete geçti

İngiliz basınında yer alan habere göre ise Mesut Özil’li Arsenal, gelecek vaadeden genç yetenekleri takımda toplamak için harekete geçti.

Bu plan doğrultusunda Ferhat’a da göz diken Arsenal, diğer dünya devleriyle yarışa girdi. Wenger, en kısa zamanda Ferhat’ı takımında görmek isteyor.

30 Kasım 2001 doğumlu olan Ferhat, on numara mevkiinde top koşturuyor.

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Etiketler
arsenal Ferhat Çoğalan ingiltere transfer valencia
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