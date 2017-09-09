Altınordu’da ‘Beytullah Baliç’in ismi ölümsüzleşti

Altınordu'nun Kuşadası'ndaki A takım kamp merkezine, kulübün efsane futbolcularından Beytullah Baliç'in ismi verildi.

Törene Baliç Ailesi’nin yanı sıra bir döneme damgasını vurmuş Altınordulu futbolcular ve kırmızı lacivertli kulübe gönül verenler katıldı. Yeni ismiyle Altınordu Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde başta Turgay Meto olmak üzere bir çok oyuncu Baliç ile olan anılarını anlattı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Simge isimleri yaşatmak bizlerin görevi. Davetimize katılan herkes bizleri gerçekten çok onurlandırdı” dedi. Başkan Özkan, bu arada Baliç’in kendisi gibi Altınordu’da forma giyen oğlu Gürsel Baliç’e A takım futbolcularının imzaladığı Altnordu forması hediye etti. Tesislerde bir de Beytullah Baliç Onur Köşesi açıldı.

Kırmızı lacivertli kulüp, daha önce de Sait Altınordu, İsmet Orhunbilge ve Metin Oktay gibi simge futbolcuların isimlerini tesislerine vermişti.