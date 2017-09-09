Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli atıldı

İzmir'de yeni yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3 stadın toplam maliyetinin 400 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Geleneği bozmayan Başbakan Yıldırım, müteahhit firma yetkilileriyle bitim süreleri için de pazarlık yaptı.

İzmirli sporseverlerin uzun zamandır özlemini duyduğu Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temeli, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Buca’da yapılan Yasin Börü Gençlik Merkezi’nde atıldı.

Yasin Börü Gençlik Merkezi’nin açılışının da yapıldığı törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlu olsun. Başta cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle anıyorum. Dün Selçuk’un düşman işgalinden kurtuluşu törenine katıldık. Sadece Selçuk’un düşman işgalinden kurtuluşuyla kalmadık İzmir’e kazandırdığımız yeni eserlerin açılışını da yaptık. Selçuk’ta İZBAN’ın açılışını gerçekleştirdik. Bu İzmir ziyaretimiz dolu dolu geçiyor. Kuzeyde Aliağa’dan Bergama’ya İZBAN’ı uzatacağız. Kuzeyden güneye 188 km demiryolu İZBAN hattı bitmiş olacak. Ayrıca Torbalı’da çok modern bir hastanenin açılışını yaptık, 250 yataklı. Buca’nın hastane sorununu da en kısa sürede halledeceğiz. Dün akşam İzmirli iş adamlarıyla beraber olduk, İzmir’in, Ege’nin, Türkiye’nin ekonomisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Oradan gece yarısı Manisa’ya geçtik. Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli’nin ışık görme merasimini yaptık. Önümüzdeki sene Sabuncubeli Tüneli açılıyor, İzmir-Manisa arası 15 dakikaya iniyor. İzmir’e hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. İzmir her şeyin en güzeline layık” dedi.

Açılışının yapılacağı gençlik merkezinin ismine dikkat çeken Binali Yıldırım, “Bugün burada İzmir Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini atıyoruz. İzmir’in 100 yıllık tarihi geçmişi olan kulüplerinin statlarının temellerini Buca’da atıyoruz. Bucaspor’un gönlümüzde ayrı bir yeri var. Onların stadı var. Aralarında anlaşamadılar ‘Göztepe olmaz, Karşıyaka olmaz’ dediler. Biz de, ‘İzmir’in kadim ilçesi Buca’da temeli atalım, bu işi tatlıya bağlayalım’ dedik. Bugün Türk futbolu için de önemli bir gün. Özlemle beklenen statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü türlü engellerle karşılaştık. Nihayet tüm engelleri hallederek bugünlere geldik. İzmir’de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun. Maalesef İzmir’e çivi çakmayanlar yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor” ifadelerini kullandı.

“3 STADIN MALİYETİ 400 MİLYON TL”

Akdeniz Oyunları’na da ev sahipliği yapan İzmir’e yakışan statlar yapmak istediklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, “İzmirliler takımlarını en güzel statlarda izlesin istedik. UEFA standartlarında, Türkiye’nin hak ettiği statlar için harekete geçtik. Başta can güvenliği olmak üzere alınan tedbirler sonucu stadyumları yeniden yapmaya karar verdik. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının toplam maliyeti 400 milyon TL. İzmir’e helali hoş olsun. Bazı nedenlerle bu işler engellendi. Belediyeler bunu mahkemelere taşıdı. Mahkemeler uzun zaman aldı. Tüm engelleri nihayet hallettik ve temellerini atıyoruz. Bu 3 stadyumu kısa sürede İzmir’e kazandıracağız. Türkiye’de gençlik adına çok büyük projeler devam ediyor. İzmir’e hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bundan zerre endişeniz olmasın. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah çok daha güzel günleri göreceğiz, 2023 hedeflerini gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

İzmir’in Türk sporunda önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, “Geçmişte destanlar yazan kulüplerimiz için önemli bir gün. Bu statları çok kısa sürede kazandıracağız. Süre için pazarlığı Başbakanımız yapacak. 300’e yakın gençlik merkezinde 2 milyon gencimiz pek çok etkinlik yapıyor. Bu merkezde de artık İzmir’de Türk sporu için önemli başarıların geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

BİTME SÜRELERİ İÇİN PAZARLIK

Konuşmaların ardından Yasin Börü Gençlik Merkezi’nin açılışı yapılırken, temel atma törenleri için de Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temellerinin atılacağı noktalara canlı bağlantı yapıldı. Başbakan Yıldırım’ın bulunduğu tören alanına canlı yayınla bağlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ statların temelini attı.2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatılan ve 2015’te yıkılan Alsancak Stadı, mevcut yerine 14 bin kişi kapasiteli olarak tekrar yapılacak. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin TL bedelle ihale edilen ve 20 bin 35 kapasiteli Göztepe Stadı’nın (Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi) 700 günde tamamlanması hedeflenirken, 2014’te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon TL bedelle ihale edilen ve bazı çalışmaların yapıldığı Karşıyaka Stadı da 15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek.

Alsancak Stadı için müteahhit firma yetkilisiyle pazarlık yapan Başbakan Yıldırım, “2019 Mayıs çok geç. Onu Ocak ve Şubat yapalım” dedi. Göztepe Stadı için sözleşmede yazan 700 günlük süreyi 600 ile 550 güne çekilmesi talimatını veren Yıldırım, “Biz bunu Alsancak gibi yapalım. Bu geç kalırsa olmaz, aynı olsun” diye konuştu. Karşıyaka Stadı için bitim tarihinin, kulübün kuruluş tarihine ithafla (1912) ’19 Aralık 2019 olsun’ talebine ise “20 Aralık olsun da benim doğum günümü de kutlarız” şeklinde karşılık verdi.