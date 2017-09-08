Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Bursaspor’da

Bursaspor, Trabzonspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı.

Dün akşam yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşma sağlanan 25 yaşındaki oyuncunun sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldığı, gün içerisinde Bursa'ya gelerek yapılacak son görüşmelerin ardından 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Bursaspor Kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübü'yle her konuda anlaşma sağlandığını, oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.