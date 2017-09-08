Ufuk Sarıca’dan milli oyunculara molada uyarı! ‘Tamam genciz, güzeliz de…’

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın, Letonya maçındaki bir molada oyuncularına söylediği sözler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

EuroBasket 2017 D Grubu son maçında Letonya ile karşlaşan 12 Dev Adam, 89-79 mağlup olurken başantrenör Ufuk Sarıca’nın oyuncularına mola sırasında sarfettiği sözler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Letonya karşısında oyunu hiç bırakmayan ancak kritik anlarda rakibin farkı artırmasına engel olamayan A Milli Basketbol takımı, sahadan yenik ayrılmaktan kurtulamadı.

Zaman zaman taraftar desteğini de arkasına alan ve çoğunluğu genç oyunculardan oluşan 12 Dev Adam, Letonya’ya zorlu dakikalar yaşatsa da ‘tecrübe’ eksikliğinin kurbanı oldu ve final bölümünde beklenileni veremedi. Türkiye-Letonya`ya 89-79 mağlup oldu ve İspanya`nın rakibi oldu Türkiye, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda 5. ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Letonya, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrılırken 12 Dev Adam, Son 16'ya grubu dördüncü sırada bitirerek gitti. Türkiye, 10 Eylül'de saat 18.45'te turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku Başantrenör Ufuk Sarıca’nın , bir mola konuşması sırasında oyuncularına uyarılarda bulunurken “Tamam genciz, güzeliz de, o kadar da değil ya” sözleriyle oyuncularına sitem etmesi de kameralara yansıdı.

Letonya’ya yenilerek grubu dördüncü sırada bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda İspanya ile eşleşti.