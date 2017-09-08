Ufuk Sarıca: ‘Kazanmak için oynayan bir Milli Takım oluşturduk’

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Turnuvanın başından beri herkes elinden geleni yapıyor. Kazanmak için oynayan bir milli takım oluşturduk” dedi.

EuroBasket 2017 D Grubu'nda Türkiye, Letonya ile karşılaştığı son maçında 89-79 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Sarıca, şu ifadelere yer verdi: Türkiye-Letonya`ya 89-79 mağlup oldu ve İspanya`nın rakibi oldu Türkiye, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda 5. ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Letonya, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrılırken 12 Dev Adam, Son 16'ya grubu dördüncü sırada bitirerek gitti. Türkiye, 10 Eylül'de saat 18.45'te turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

“Ortaya koyduğumuz mücadele olarak her şey yerli yerindeydi ama belki basketbol aklı olarak daha iyi oynadığımız kısım azdı. Karşımızda da gerçekten iyi bir takım var. İyi oyunculara sahip hem tecrübeli hem de çok akıcı bir oyun oynayan ekip. Maçı yine kazanabileceğimiz çok güzel bir zamanda ortaya getirdik. O coşkuyu sahaya yansıttık ama 2 top kaybı bir sportmenlik dışı faul orada maçın bittiği an oldu. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Turnuvanın başından beri 5 günlük periyot için herkes elinden geleni yapıyor. Gerçekten kazanmak için oynayan bir milli takım oluşturduk. Sevilen bir milli takım oluşturduk. Bu önemli bir şey. Hep söylüyorum birtakım oyuncularımızı devreye soktuk ki bugün bile Furkan Korkmaz için ayrı bir tecrübe. Sayı atamadığı gün başka bir oyun oynaması gerektiğini öğrenmesi açısından. Sonuçta kaybettik. 4. bitirdik. Mücadelelerinden ötürü bütün takımı kutluyorum. Letonya'yı da iyi basketboldan dolayı tebrik ediyorum başarılar diliyorum.”