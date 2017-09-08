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Trabzonspor’un anlaştığı Jose Sosa’ya İstanbul’da coşkulu karşılama

Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Milanlı orta saha futbolcusu Jose Sosa, İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcuyu havalimanında yüzlerce taraftar tezahüratlarla karşıladı.
12:268 Eylül 2017
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Jose Sosa İstanbul'da paylaşan: Sozcu

İtalya’dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Arjantinli futbolcu Jose Sosa’yı burada çok sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar, tecrübeli futbolcuya tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterilerinde bulundu.

08 Eylül 2017 Son dakika... Trabzonspor`dan KAP`a Jose Sosa açıklaması Trabzonspor, Milan'dan orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Jose Sosa’nın, İstanbul’da Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştükten sonra Trabzon’a giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Etiketler
istanbul Jose Sosa trabzonspor
Son güncelleme: 14:03 | 08.09.2017
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