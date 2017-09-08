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Trabzonspor Jose Sosa’yı resmen açıkladı

Trabzonspor, Milan'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı KAP'a bildirdi.
23:378 Eylül 2017
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Trabzonspor Jose Sosa’yı resmen açıkladı

Transfer dönemi boyunca Arjantinli futbolcu Sosa’yı kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonulu kiralık olarak kadrosna kattığını duyurdu.

Trabzonspor’un KAP’A yaptığı açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa’ nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.

Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

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