Trabzonspor Jose Sosa’yı resmen açıkladı

Transfer dönemi boyunca Arjantinli futbolcu Sosa’yı kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonulu kiralık olarak kadrosna kattığını duyurdu.
Trabzonspor’un KAP’A yaptığı açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa’ nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.
Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla