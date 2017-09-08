Trabzonspor, Ibanez’i Karabükspor’a gönderdi

Trabzonspor kadroda düşünülmeyen Ibanez'i Karabükspor'a kiralık olarak gönderdi.

Trabzonspor Kulübü, sol kanat oyuncusu Luis Ibanez´i 1 yıllığına Kardemir Karabükspor´a kiraladı.

Bordo-mavililerin, 2016-17 sezonunda Kızılyıldız´dan transfer ettiği ancak kadroda fazla forma şansı bulamayan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Ibanez´i Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor´a kiralanması konusunda anlaşma sağladığı, resmi açıklamanın ise gün içerisinde yapılacağı açıklandı.

29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 2016-17 sezonunda Trabzonspor´da A takımda 9, U21 takımında ise 7 maçta forma giymişti.