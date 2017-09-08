Trabzonspor 2 ayrılığı KAP’a bildirdi!

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine saatler kala Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollarını ayırdığını açıkladı..

Trabzonspor, Yusuf Erdoğan’ın 1 milyon euro karşılığında Bursaspor’a transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor, Luis Ibanez’in Karabükspor’a kiralandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor’da Yusuf Erdoğan ve Luis Ibanez ile yollar ayrıldı. Trabzonspor 2 futbolcu için de KAP’a açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor’un KAP’a yaptığı transfer bildirimleri;

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan’ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR+KDV ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

LUIS IBANEZ KARABÜKSPOR’DA

Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez’in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor’a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.