Süper Lig’de rekor! 1 kulüp, 18 transfer!

Spor Toto Süper Lig'e 14 yıl sonra dönüş yapan ve ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Göztepe, transfer piyasasına damgasını vurdu.

Hasretle beklediği ligde bu sezon kalıcı olmayı hedefleyen Göztepe, 17 Haziran’da başlayan transfer sezonunda tam 18 futbolcuyu kadrosuna dahil edip imza şov yaptı. Her mevkiye oyuncu alan sarı-kırmızılılar kadrosunu baştan aşağı yenilerken, geçen sezon TFF 1. Lig’de forma giyen 18 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

Göztepe ilk takviyesini Fransa’nın Bastia takımından orta saha Axel Ngando’yu alarak gerçekleştirirken, takıma katılan son isim ise Belçika’nın Standard Liege takımından stoper Milos Kosanovic oldu. İzmir ekibi, transferde tercihini çoğunlukla yabancı futbolculardan yana kullandı. Takıma 11 yabancı monte eden sarı-kırmızılılar, 7 de yerli oyuncu aldı. Süper Lig’in en çok transfer yapan ekiplerinden olan Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan da futbolcu takviyesi gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE VE G.SARAY’DAN TAKVİYE

Fenerbahçe’den stoper Hakan Çinemre, Galatasaray’dan sağ bek Sabri Sarıoğlu ile Beşiktaş’tan golcü Ömer Şişmanoğlu ve orta saha oyuncusu Enes’i renklerine bağlayan Göztepe’ye en çok futbolcu Gaziantepspor’dan geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu takımdan Ghilas, Doğanay ve Serkan’la sözleşme imzaladı.

Transfere yaklaşık 20 milyon Euro harcayan Göztepe’de geçen sezondan Jahovic, Halil, Tayfur, Schwechlen, Tanju, Günay ve Segbefia takımda kalan isimler oldu. Teknik direktör Tamer Tuna, şu ana kadar ligin en çok transfer yapan takımı olduklarını belirterek, “Yıllar sonra Süper Lig’e yükselmiş bir takımız. Yeni bir ekip kurmak zorundaydık. Elbette bu geçiş süresi çok zor oldu. Ancak aramıza katılan futbolcular uyum sürecini en süratli şekilde atlattı. İlk 3 haftada aldığımız skorlar ve sergilediğimiz performans bize oldukça ümit verdi. Hedefimiz yenilenen kadromuzla Süper Lig’de kalıcı olabilmek” açıklamasını yaptı.

GÖZTEPE’YE GELENLER

Beto Pimparel – Sporting Lizbon

Mathieu Peybernes – Lorient

Ricardo Kadu – Ponte Preta

Adama Traore – Basel

Andre Castro – Kasımpaşa

Oscar Scarione – Maccabi Tel Aviv

Rajko Rotman- Başakşehir

Axel Ngando – Bastia

Youn Gouffran – Newcastle United

Milos Kosanovic – Standard Liege

Nabil Ghilas – Gaziantepspor

Doğanay Kılıç – Gaziantepspor

Serkan Bakan – Gaziantepspor

Ömer Şişmanoğlu – Beşiktaş

Enes Durmuş – Beşiktaş

Sabri Sarıoğlu – Galatasaray

Hakan Çinemre – Fenerbahçe

Selçuk Şahin – Gençlerbirliği