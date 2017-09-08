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Sosyal medya Aykut Kocaman’ı konuşuyor!

Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman tam 4 yıl önce katıldığı bir programda yabancı kısıtlaması ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
21:358 Eylül 2017
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Sosyal medya Aykut Kocaman’ı konuşuyor!

Son günlerde çok konuşulan yabancı kısıtlaması kuralı ile ilgili Fenerbahçe Teknik patronu Aykut Kocaman’nın 4 yıl önce katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte Aykut Kocaman’n 4 yıl önce yaptığı yabancı kısıtlaması yorumu…

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Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe roportaj yabancı kısıtlaması
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