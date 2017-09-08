Sosyal medya Aykut Kocaman’ı konuşuyor!
Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman tam 4 yıl önce katıldığı bir programda yabancı kısıtlaması ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Son günlerde çok konuşulan yabancı kısıtlaması kuralı ile ilgili Fenerbahçe Teknik patronu Aykut Kocaman’nın 4 yıl önce katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
İşte Aykut Kocaman’n 4 yıl önce yaptığı yabancı kısıtlaması yorumu…
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