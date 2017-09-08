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Sosa sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor ile transferi konusunda görüşmelere başlanan Jose Sosa bugün Liv Hospital İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.
18:208 Eylül 2017
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Sosa sağlık kontrolünden geçti

Kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.

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