SON DAKİKA! Trabzonspor, Volkan Şen’i transfer etti!
Geçen sezon son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi feshedilen Volkan Şen, Trabzonspor ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor Kulübü, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Volkan Şen ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
2014-15 sezonunun devre arasında taraftarlar ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan ayrılan Volkan Şen ile transfer döneminin son gününde el sıkışan bordo mavililerin, oyuncuya yıllık 850 bin Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yanı sıra yeni transferler Tomas Hubocan ile Jose Sosa için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.
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Son güncelleme: 15:38 | 08.09.2017