Fenerbahçe’nin yeni transferi Janssen, İstanbul’da

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı oyuncu Vincent Janssen, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’nin kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen’i taşıyan uçak bugün 12.30’da Atatürk Havalimanı’na indi.

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu, güvenlik görevlileri eşliğinde havalanından ayrıldı. 23 yaşındaki oyuncu, havalimanında FB TV’ye yaptığı açıklamada, “Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Taraftara da mesaj veren Vincent Janssen, “Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe’nin kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı Tottenham Hotspurlu forvet Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçti.

Hollandalı futbolcunun sağlık kontrolü, Ulus’taki Liv Hospital’da yapıldı. Kontrollerde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de uygulandı.

Vincent Janssen’in bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmana katılması bekleniyor.