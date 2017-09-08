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Son Dakika Beşiktaş Alexander Milosevic’i Çaykur Rizespor’a kiraladı!

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan savunma oyuncusu Milosevic, TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandı.
20:168 Eylül 2017
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Son Dakika Beşiktaş Alexander Milosevic’i Çaykur Rizespor’a kiraladı!

Beşiktaş’ta bu sezon kadro dışı bırakılan ve U21 takımına gönderilen Milosevic’in yeni takımı belli oldu. İsveçli futbolcu TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor’a sezon sonuna kadar kiralandı.

Beşiktaş’ta bu sezon başında da teknik direktör Şenol Güneş tarafından gözden çıkarılan ve U21 takımına gönderilen Milosevic transferin son gününde Çaykur Rizespor’a kiralandı.

08 Eylül 2017 Eslem Öztürk, İstanbulspor`da... TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Eslem Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Alexander Milosevic beşiktaş Çaykur Rizespor kiralık t4ransfer
Son güncelleme: 20:17 | 08.09.2017
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