Son Dakika Beşiktaş Alexander Milosevic’i Çaykur Rizespor’a kiraladı!

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan savunma oyuncusu Milosevic, TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Beşiktaş’ta bu sezon kadro dışı bırakılan ve U21 takımına gönderilen Milosevic’in yeni takımı belli oldu. İsveçli futbolcu TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor’a sezon sonuna kadar kiralandı.

Beşiktaş’ta bu sezon başında da teknik direktör Şenol Güneş tarafından gözden çıkarılan ve U21 takımına gönderilen Milosevic transferin son gününde Çaykur Rizespor’a kiralandı.

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