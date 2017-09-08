Müşteri her zaman haklıdır! Yabancı tartışmasına sporsever ne diyor?

Yabancı sınırı tartışması Türkiye gündeminde... Peki sporseverler ne düşünüyor?

Yabancı sınırlaması tartışması Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun göreve başlamasıyla birlikte bir anda ülke gündemine oturdu. Ukrayna mağlubiyetini hakem hataları ve yabancı sınırının milli takıma verdiği zarar ile izah eden Lucescu’ya Burak Yılmaz, Selçuk Şahin gibi yerli oyuncular da mevcut kurala itiraz ederek katıldı.

Uğur Meleke`den `yabancı sınırı` değerlendirmesi: `iPhone ve Samsung`u yasaklarsak...` Son günlerde yaşanan 'yabancı kuralı' tartışması sonrasında yazar Uğur Meleke konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Öte yandan bu görüşe itiraz edenler de oldu. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, “Yabancı kuralıyla ilgili gereksiz tartışmalar yapılıyor. 25 Türk oyuncuyla oynamak serbest. Bu kuralardan rahatsız olanlar 25 Türk oyuncuyu kullanabilir” derken yorumcu Mehmet Demirkol, “Bence yabancıyı toptan yasaklayalım. Ama yerli oyunculara da yabancı araba yasağı gelsin. Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz” diyerek konuya esprili yaklaştı. Konuyla ilgili en çarpıcı örneklerden biri de spor yazarı Uğur Meleke’den geldi: “Ülkeye Iphone ya da Samsung girişini yasaklarsak, dünyanın en iyi cep telefonlarını üreteceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ben bir Digitürk abonesi olarak, sırf milli marş okuyabiliyor diye işine yıllarca saygısız davranan Gökhan Emreciksin’leri, Engin Baytar’ları izlemektense, terinin son damlasını sahada bırakan Valbuena’yı, Atiba’yı, Gomis’i izlemeyi tercih ederim doğrusu”.

Burak Yılmaz `yabancı sınırı` tartışmalarına hakkında açıklamalarda bulundu İlgili Haberi Oku

Biz de bu konuda sosyal medyada bir anket yaparak sporseverlere, özellikle futbol ekonomisinin önemli paydaşlarından olan ekran müşterilerine bir soru yönelttik. 15 bin kişinin katıldığı anketin sonucu çarpıcıydı. Yorumsuz olarak paylaşıyoruz: