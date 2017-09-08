ŞAMPİYONADA yola hangi rakiple devam edeceğimizi belirleyecek maçta maalesef Letonya'ya rakip olamadık. Basketbolun doğrularını çok iyi yapan, genç bir jenerasyon yakalayan Letonya'yı birkaç yıl içerisinde Avrupa'nın zirvesinde göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Birçok oyuncusu Avrupa'nın üst düzey liglerinde görev alan rakibimizin maçın her anında soğukkanlılığını koruyor olması, aslında genç olan kadronun basketbol anlamında ne kadar tecrübeli olduğunun göstergesi idi.

Her ne kadar aradaki farkı önce 5-6 sayılara sonra 2 sayıya düşürsek de, özellikle ilk yarıda yaptıkları 16 asistle yarattıkları farkı maç boyu sürdürerek, sert oynanan karşılaşmada ekstra paslarla buldukları sayılarla bizi avladılar.

İçeriden ve dışarıdan fark yaratan 2.21'lik dev Porzingis, 35'lik tecrübe Blums, 2-3-4 numara oynayabilen Timma'nın katkıları ile farkı 14 sayılara çıkardılar. Timma'nın 3. periyot başında 4. faulü alarak kenara gitmesi, 4. periyot başında ise 5. faulü alması, ardından takımımızın inanılmaz savunma gayreti, bizim için şans gibi göründü. Ama adeta Çin ordusu gibi girenin çıkanı aratmadığı Letonya, makine düzenindeki pas trafiği ile yeniden sayılar bularak ritmimizi bozup maçı kazanmayı bildi.

Bizim açımızdan olumlu olan, Melih'in bir basamak daha yukarı çıkmış olması, Cedi'nin istikrarını devam ettirmesi ve kaptanın dümene geçmesi idi. Semih'in bu kadar yalnız kalmaması için Sertaç ve her iki Furkan'dan alacağımız katkıya ihtiyacımız devam ediyor.

Sorgulamamız gereken… Letonya'nın 7-8 milli oyuncusu Avrupa'nın en iyi ligi İspanya'da oynarken bizim çocuklarımızın evde bile süre alamıyor olmaları…

Son söz, heyecanını ekrana en iyi yansıtan başarılı spikerlerimizden Murat Kosova'ya. Sevgili Murat Kosova'ya göre ‘Kanadalı hakemin delirdiği' pozisyonda oyuncumuz Erkan Veyseloğlu steps yaptı ve hakem çalamadı, devamında ise Kenan'a çalınan faul doğru idi. Bu tip söylemlerin uzun vadede hakem-seyirci ilişkisine zarar vereceğini düşünerek “Dikkatli olmak lazım” diyorum…