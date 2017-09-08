Katalan radyosu, Arda Turan’ın Galatasaray’a kiralandığını duyurdu

Katalan Radyosu, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Transferde hızlı bir dönem geçiren ve bugüne kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray’ın bir yıldızı daha bitirdiği iddia edildi.

İspanya’da yayın yapan ve Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’ya yakınlığıyla bilinen Katalan Radyosu, sarı-kırmızılıların, Barcelona’dan Arda Turan’ı 2 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Barcelona, bugün yaptığı açıklamada Arda’nın A Milli Takım’ın kampında sol bacak kaslarından sakatlandığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun La Liga’da 9 Eylül’de oynanacak Espanyol maçına kadar iyileştirilmeye çalışacağı kaydedilmişti.

Haberde sakatlığı açıklanan Arda’nın aslında transfer görüşmeleri yapmak için izin aldığı öne sürüldü. 2015 yılında 34 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve Barceloan tarihinin en pahalı oyuncularından biri olan Arda’nın Katalan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

‘TARAFTAR BENİ İSTEMİYOR’ DEMİŞTİ

Öte yandan Arda Turan, 2-0 kaybedilen 2018 Dünya Kupası Elemelerı I Grubu maçının ardından bir televizyon programına transferiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Galatasaraylı taraftarların kendisini istemediğini söyleyen Arda, “Barcelona ile 3 senelik kontratım var ve burada çok mutluyum. Galatasaray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim. Ama taraftarın beni Galatasaray’da görmek istemediğini biliyorum. Kariyerimi Barcelona’da sürdüreceğim. Galatasaray taraftarının ne hissettiğini bilebilecek kadar Galatasaray taraftarıyım. Barcelona’da çalışır, aslanlar gibi de oynarım. Kimse merak etmesin.” demişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINDI

Arda, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi ve La Liga için bildirdiği kadrolarda da yer almıştı.

Galatasaray, bu transfer döneminde Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon, Mariano, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Jason Denayer ve Iasmin Latovlevici’yi transfer etmişti. Sarı-kırmızılıların ayrıca Bordeaux’tan ayrılan 35 yaşındaki file bekçisi Cedric Carrasso’yla anlaştığı da öne sürülüyor.