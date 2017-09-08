Joseph Douhadji Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Togo Milli Takımı forması giyen Joseph Douhadji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ve yöneticiler İsmail Tanrıverdi, Mehmet Yalçın ve Sportif Direktör Gürcan Aday katıldı. Adana Demirspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Joseph, “4 yıldır Nijerya'nın Rivers United takımında forma giydim. Buraya gelerek kariyerim açısından önemli bir karar verdiğimi düşünüyorum. Adana Demirspor ile ilgili bütün bilgileri milli takımdan arkadaşım Lalawele'den aldım.Transferimde emeği geçen başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.