Iasmin Latovlevici: Tudor ile görüşmem olmadı

Galatasaray’ın yeni transferi Iasmin Latovlevici, transfer sürecinde Teknik Direktör Igor Tudor ile görüşmediğini belirterek, “Kendisi beni Karabükspor’dan tanıyordu” dedi.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Iasmin Latovlevici, “Galatasaray'a gelmeden önce Tudor ile görüşmedim. Kendisi beni Karabükspor'dan tanıyordu. Ajanslarımız görüştü ve sonrasında buraya gelmem sağlandı” diye konuştu.

“Hagi ve Popescu gibi iyi oynamak istiyorum”

31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda daha önce forma giyen Hagi ve Popescu gibi performans sergilemek istediğini belirtti. Rumen futbolcu Tudor'un kendisini seçmesinde oyun sistemiyle alakalı olduğu için tercih ettiğini söyledi. Özbek`ten muhabirlere taş: Sorular harika, çok düşünmüş olmanız lazım İlgili Haberi Oku

“Benim başarımın sırrı çok çalışmaktan geliyor”

Çok farklı bir takımlarda oynadığını hatırlatan Latovlevici, “En büyük özelliğim kendi oyunumu düşünmek. Benim başarımın sırrı çok çalışmaktan geliyor. Her gün daha fazla çalışıyorum. Burada da hocanın oyunu oynamaya özen göstereceğim” şeklinde konuştu.

1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyonun uzatılıp, uzatılmayacağı ile ilgili sorulan soruya Rumen futbolcu, bunun nasıl oynayacağına bağlı olduğunu ifade etti