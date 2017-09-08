Her şey tamam! Fenerbahçe-Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Başakşehir maçının günü ve saati belli oldu. Futbolseverler şimdi de maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe- Başakşehir karşılaşması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Başakşehir'i konuk edecek. İki takımda maç öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yarın yapılacak olan maç öncesi taraftarlar maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak diye merak ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Taraftarlar bu maça kilitlendi. Fenerbahçe- Başakşehir maçı 9 Eylül Cumartesi günü yani yarın saat 20:00’de beIn Sports’ta canlı olarak yayınlanacak

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.

ABDULLAH AVCI’DAN SON AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynayacaklarını maç ile ilgili olarak, “Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımdaki futbolcuların gelmesiyle birlikte tam takım çalıştıklarını söyleyen Avcı, “Yedi oyuncumuz milli takımlardaydı. Döndüler ve bugün itibarıyla tamamlandık. Onun dışındakilerle burada çok iyi çalıştık. Oyuncular çok istekliydi, tüm antrenmanları amacına yönelik yaptılar. Gelen oyuncularımızda bir sakatlık yok, bu önemli. Bugün ilk kez tam takım beraber çalışacağız. Şu an enerjimiz iyi, iyi gidiyoruz ve iyi çalışıyoruz. Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok değerli bir takım ile oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak ve iyi duruma gelmek istiyorlar. Zihinsel yorgunlukları var. Bütün detayları düşündük, umarım güzel bir maç olur. Umarım iki takım adına da iyi bir oyun olur, sonucu bizim olursa da bu bizi mutlu eder” diye konuştu.

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