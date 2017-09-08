Göztepe aradığı stoperi Belçika’da buldu

Göztepe, Standart Liege forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Milos Kosanovic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Belçika ekibi Standart Liege forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Milos Kosanovic’i 1 yıllık kiralık olarak, satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattı. 28 Mayıs 1990 tarihinde Conoplja’da dünyaya gelen Kosanovic ülkesinin ekiplerinden Miadost Apatin takımında forma giydikten sonra 2010-2011 sezonunda Polonya ekibi Cracovia Krakow’a transfer oldu. Polonya’da 3,5 sezon forma giyen Kosanovic 83 lig maçında görev alırken bu maçlarda 9 gol kaydetti.

2013-2014 sezonu devre arasında Mechelen’e transfer olarak Belçika kariyerine başlayan Kosanovic’in kariyerinde Mechelen ile 80, Standart Liege ile ise 36 müsabaka yer alırken 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol, 11 asist istatistikleri ile oynadı.