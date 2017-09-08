Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0

Maçtan dakikalar
21. dakikada sol kanattan yerden yapılan ortada ceza sahası çizgisi üzerinden Muhammet Reisi'in şutunda top savunmadan da sekerek gol oldu. 1-0
26. dakikada Kabasele kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kalınca hakem peanltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammet Reis topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-0
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kabasale sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
90+1. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan del Valle topu ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Mehmet Kapluhan
Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Özgür Özkaya xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Sinan xx, Gökhan xx, Kabasele xx (Özgür Can dk. 81 x), Mehmet Erdem xx, Muhammet Reis xx (Mustafa Sami dk. 81 x), Murat Ceylan xx, Zec xx (Valle Rodriguez dk. 71 x)
Yedekler: Necati, Okan, Ali, Uğur
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Adanaspor: Hayrullah x, Onur x, Gökhan Meral x (Vnicuus Silva dk. 37 x), Abdulaziz x, Yener x (Bekir Yılmaz dk. 61 x), Tevfik x, Bahattin x (Uğuz Han dk. 67 x), Jose x, Renan Da Silva x, Rodrıgo Longo x, Gökan Süzen x
Yedekler: İrfan Can, Dınız, Uğur Daşdemir
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: Muhammet Reis (dk. 21), Muhammet Reis (dk. 26), Kabasale (dk. 58), Del Valle (dk. 90+1) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Mert Akyüz, Gökhan Süzen (Adanaspor), Onur Akbay (Gazişehir Gaziantep)