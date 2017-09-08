Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Adanaspor’u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sol kanattan yerden yapılan ortada ceza sahası çizgisi üzerinden Muhammet Reisi'in şutunda top savunmadan da sekerek gol oldu. 1-0

26. dakikada Kabasele kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kalınca hakem peanltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammet Reis topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-0

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kabasale sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

90+1. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan del Valle topu ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Mehmet Kapluhan

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Özgür Özkaya xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Sinan xx, Gökhan xx, Kabasele xx (Özgür Can dk. 81 x), Mehmet Erdem xx, Muhammet Reis xx (Mustafa Sami dk. 81 x), Murat Ceylan xx, Zec xx (Valle Rodriguez dk. 71 x)

Yedekler: Necati, Okan, Ali, Uğur

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Adanaspor: Hayrullah x, Onur x, Gökhan Meral x (Vnicuus Silva dk. 37 x), Abdulaziz x, Yener x (Bekir Yılmaz dk. 61 x), Tevfik x, Bahattin x (Uğuz Han dk. 67 x), Jose x, Renan Da Silva x, Rodrıgo Longo x, Gökan Süzen x

Yedekler: İrfan Can, Dınız, Uğur Daşdemir

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Goller: Muhammet Reis (dk. 21), Muhammet Reis (dk. 26), Kabasale (dk. 58), Del Valle (dk. 90+1) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Mert Akyüz, Gökhan Süzen (Adanaspor), Onur Akbay (Gazişehir Gaziantep)

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