Galatasaray’la anlaştığı iddia edilen Carrasco’nun Gomis ile talihsiz anısı

Cedric Carrasso'nun Galatasaray'a transfer olmasıyla bir fotoğraf yeniden hafızalarda canlandı.

Galatasaray’ın anlaştığı iddia edilen Cedric Carrasso, Gomis’in hayatını kurtarmıştı! Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray, bugüne kadar tam 9 oyuncuyu transfer etti.

Fransa’dan yolu geçen Bafetimbi Gomis, Mariano, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli’yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fransa’dan bir transferi daha bitirmek üzere.

Bordeaux’tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Cedric Carrasso’yla anlaşmak üzere olan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’le tecrübeli file bekçisinin geçmişte yaşadığı olay ise dikkat çekti.

Geçmişte birçok kez birbirlerine rakip olan Carrasso ve Gomis arasında 2009 yılında özel bir olay yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekiplerinden Swansea’den transfer ettiği Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı’nın kampında 2009 yılında baygınlık geçirmişti.

Gomis’in hayatını kurtaranlardan biri ise Carrasso’dan başkası değildi!

Bafetimbi Gomis`ten SÖZCÜ`ye özel röportaj: `Kadıköy`e hesabı kapatmaya gideriz` Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, SÖZCÜ'ye verdiği röportajda özel açıklamalar yaparken Türkiye'deki hayatıyla ilgili bilgiler verdi. İşte sarı kırmızılı taraftarın kısa sürede sevgilisi olan Gomis'in hayat hikayesi ve merak edilenleri... İlgili Haberi Oku

VAZOVAGAL SENKOP HASTALIĞI VAR

Bafetimbi Gomis, Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip.

Beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ve kısa süreli bilinç kaybıyla bayılmalar yaşayan Gomis’le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce bir açıklama gerçekleştirmiş ve Fransız yıldızın futbol oynamasına engel bir hastalığının bulunmadığını duyurmuştu.

Son dakika haberi... Galatasaray`a yeni kaleci Cedric Carrasso Fernando Muslera'ya yedek bir kaleci arayan Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Fransız Cedric Carrasso ile anlaşmaya vardı. Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Galatasaray, böylece 9. transferini gerçekleştirmiş oldu. İlgili Haberi Oku

İnce, “Hem Fransa hem İngiltere’de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal.”

“Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

LYON’DA 3 KEZ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Daha önce formasını giydiği Lyon’da üç kez baygınlık geçiren Gomis, Swansea’de oynarken 2015 yılında Tottenham karşısında 7. dakikada da aynı sorun nedeniyle kısa süreli bir baygınlık geçirmiş ve oksijen maskesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Galatasaray’la 2 yıllığına anlaşan 35 yaşındaki kalecinin yarın İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Cedric Carrasso’nun, sarı-kırmızılılardan yıllık 600 bin Euro kazanacağı belirtildi.