Galatasaray’da FFP operasyonu! Takımdan gidecek isimler…

Kadro dışı durumdaki De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, transferpenceresi kapanana kadar satılmazsa sözleşmeleri feshedilecek. Tasarruf sonrası UEFA’ya gidilecek

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Cimbom’da şimdi tersine transfer dönemi başladı. Yaz boyunca önemli transferler yapan ve kadrosunu neredeyse baştan aşağı değiştiren Galatasaray, bu gece yarısına kadar gidecekoyuncuların durumuna eğildi.

Sarı-kırmızılılar, İgor Tudor ve yönetimin kadroda düşünmediği De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, EndoğanAdili ve Umut Gündoğan'a kulüp arıyor. Bazı görüşmeler olsa da şimdiye dek resmi bir hamle gerçekleşmemişti.

Bu beş futbolcunun toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon Euro. Yönetim, talibi çıkan futbolcuyu hemen gönderecek,isteyen kulüplere zorluk çıkartılmayacak. Aksi halde ise beş futbolcunun kontratları yarın feshedilecek.

G.Saray'ın amacı, Finansal fair-play kontrolünden çıkılmasına rağmen daha önce verilen 60 milyon Euro maaşsınırı sözüne sadık kaldıklarını UEFA'ya kanıtlayıp gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek. Son dakika haberi... Galatasaray`a yeni kaleci Cedric Carrasso Fernando Muslera'ya yedek bir kaleci arayan Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Fransız Cedric Carrasso ile anlaşmaya vardı. Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Galatasaray, böylece 9. transferini gerçekleştirmiş oldu. İlgili Haberi Oku

TARIK PAÇAYI KURTARDI

İlk etapta kalmasına imkânsız gözüyle bakılan Tarık Çamdal, transfer gelişmeleri sonrası takımda tutuldu. Tecrübeli futbolcu, Asamoah'ın gelmemesi ve Carole'ün satılmasıyla en azından devre arasına kadar Galatasaray rotasyonunda kalmayı garantiledi.