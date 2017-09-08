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Galatasaray hız kesmiyor!

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. 
22:328 Eylül 2017
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Galatasaray hız kesmiyor!

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki grup hâlinde hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmanın daha sonraki bölümünde 10’a 10 topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 21.00’de Antalya’ya hareket ederek mücadele için kampa girecek.

08 Eylül 2017 Denayer: Tudor karar verirse... Galatasaray'ın yeni transferi Jason Denayer, Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte görev vermesi halinde oynayabileceğini fakat tercih etmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Antalyaspor antrenman galatasaray
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