Galatasaray, Carrasso’nun maliyetini açıkladı

Galatasaray'da 16 numaralı formayı giyecek olan Fransız eldiven Carrasso, sarı-kırmızılı takıma 1 yıllık imza attı. 35 yaşındaki oyuncu 600 bin Euro ücret alacak.

Galatasaray yedek kaleci olarak düşünülen Carrasso’nun transferini KAP’a bildirdi. Bonservis bedeli ödenmeyen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Bordeaux forması giyen Fransız eldiven, 600 bin Euro sabit alacak. 35 yaşındaki oyuncu oynadığı maçlarda puan başına 5 bin, oynamadığı maçlarda ise puan başına 1.250 bin Euro prim alacak.

“Profesyonel futbolcu Cédric Pascal Regis Carrasso ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti karşılığında anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı veya kadroda bulunmadığı TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları için ise takımın alacağı her bir puan için 1.250 EUR prim ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”