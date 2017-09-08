Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten yabancı sınırı yorumu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transferlerin imza töreninde yabancı sınırı hakkında konuştu. Dursun Özbek, yasakların hiçbir zaman fayda getirmediğini söyledi. Dursun Özbek'in basın toplantısındaki neşeli ve rahat tavırları dikkat çekti.

Galatasaray, Jason Denayer, Cedric Carrasso ve Iasmin Latovlevici için imza töreni düzenledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in de hazır bulunduğu imza töreninde basın mensuplarının ilk soruları espri konusu oldu. Basın toplantısında oldukça neşeli ve rahat olduğu gözlenen Dursun Özbek, sık sık gazetecilere sataştı, sorulara esprili yanıtlar verdi. Bir ay önceki sıkıntılı halinden uzan görünen Galatasaray Başkanı’nın yüzünden gülümseme eksik olmadı.

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Dursun Özbek, muhabirlerin yabancı kısıtlaması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Sonuç olarak bu konudaki düşüncemiz belli. Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum. Türkiye’deki takımların yüzde 100’e yakınında artık çok yabancı futbolcu var. Bu durum sadece bizde yok. Uluslararası mücadelelerde başarılı olabilmemiz için onlarla aynı koşullarda mücadele etmeleri lazım. Milli Takım’daki başarısızlığın sebebi yabancı sınırı değil. Bunun çözümü Almanya gibi altyapıya önem vermekten geçer. Geçmişte baktığımız zaman Milli Takım olarak düşük yabancı sayısıyla da başarısız olduğumuz dönemler var.”

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Asamoah transferleri hakkında da konuşan Dursun Özbek, “Asamoah konusunda, Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz. Takımımızı kurduk, bundan sonra hedefimiz şampiyon olmak. Artık transfer polemikleri oyuncularımıza zarar verir” dedi. Basın mensuplarının “Arda Turan’ın transferinden vazgeçilme sebebi, taraftar mıydı?” sorusunu ise Dursun Özbek “Futbolu yönetmek zor, kitleleri memnun etmelisiniz” şeklinde yanıtladı.

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Galatasaray taraftarlarına da seslenen Dursun Özbek “Yönetim olarak amacımız ilk olarak taraftar ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı. Taraftarımızın bize verdiği destek çok önemli. Şu anda kombine sayılarımız ortada, bunun için de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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