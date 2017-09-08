FIFA, Karşıyaka’ya puan silme cezası verdi! Tarihinde ilk defa…

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka'nın ödenmeyen teknik adam ve futbolcu alacakları ile başı beladan kurtulmuyor. FIFA, Emmanuel Banahene'nin alacağı yüzünden Karşıyaka'nın 3 puanını sildi.

Ödenmeyen futbolcu ve teknik adam alacakları yüzünden hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nden (FIFA) transfer yasağı cezası bulunan 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka’ya tarihinde ilk defa puan silme cezası geldi.

Geçen ekim ayında Nijeryalı Ofoedu’nun alacağı nedeniyle Karşıyaka’ya 2 dönem transfer yasağı cezası veren FIFA, bu kez 2012-13 sezonunda yeşil kırmızılı formayı giyen Emmanuel Banahene’nin 56 bin 500 Euro kesinleşmiş alacağı yüzünden Karşıyaka’nın 3 puanının silinmesine karar verdi.

Ceza, FIFA tarafından TFF’ye tebliğ edildi. Sakaryaspor’la deplasmanda berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Karşıyaka, FIFA’nın cezası tabloya yansıtıldığında eksi 2 puana gerileyecek.

3 PUAN DAHA CEZA ALABİLİR

Bu arada yeşil kırmızılı kulübün 2 hafta sonra 3 puan daha ceza alma ihtimali bulunduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ulusal Kulüp Lisansı’nı yenileyemeyen kulüplere tanıdığı ek süre, 20 Eylül’de sona erecek.

Sportif, altyapı, mali, personel, idari ve hukuki kriterlerde eksiklerini tamamlayamayan, borçları nedeniyle hem TFF hem FIFA nezdinde yasaklı olan Karşıyaka, kulüp lisansını yenileyemezse, Banahene cezasıyla birlikte toplam 6 puan eksiye düşecek.

MAUKULA VE OKAN SIRADA

Tarihinde ilk defa 3 puanı silinirken 3 puan daha ceza almanın eşiğinde olan Karşıyaka’nın başı, eski futbolcularından Makukula alacağı ve bu sezon başında Şanlıurfaspor’a transfer olan Okan Şahingöz’ün yetiştiricilik bedelinden de ağrıyor.

Bahanane gibi 2012-13 sezonunda yarım dönem yeşil kırmızılı formayı giyen Makukula’nın alacağı daha önce FIFA kanalıyla kesinleşti. Okan’ın 2014’teki transferinden yetiştiricilik bedeli alamayan Hollanda’daki kulübü Almare City ise Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) açtığı davayı kazandı.

Bu borçlar ödenmediği takdirde önümüzdeki aylarda iki dosya nedeniyle Karşıyaka’ya ayrı ayrı puan silme cezası gelmesi ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Çok sayıda yabancı futbolcunun Karşıyaka’ya açtığı alacak davaları da sürüyor.

DÖRT DEFA KIL PAYI KURTULDU

Karşıyaka, geçtiğimiz sezonlarda 4 kez puan silme cezası almaktan kıl payı kurtuldu. Yeşil kırmızılıların 2013’te Ulusal Kulüp Lisansı çıkaramadığı için aldığı 1 puan silme cezası, 2014 yazında 1 yıl ertelendi. Karşıyaka, 2015’te Erdal Acar’ın mali desteğiyle 5 milyon TL borcu ödeyip transfer yasağını kaldırdı ve diğer kriterleri de yerine getirerek ilk kez Ulusal Kulüp Lisansı aldı. Karşıyaka, geçen sezon da lisansını ek sürenin son gününde yenilemeyi başardı. İzmir temsilcisinde geçen ay futbol şubesine sponsor olan Şevket Pehlivan’ın Banahene’nin alacağını kapatacağı iddia edilmişti.

FOLKART GERİ ADIM ATMIYOR

Sezon başında diğer 6 İzmir kulübüyle birlikte Karşıyaka’ya forma reklamı verip, sözleşmeye “Takım formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz” maddesini ekleten Folkart Yapı, Sakaryaspor maçında formanın sırtına HB Pehlivanoğlu İnşaat’ın logosuyla çıkan yeşil kırmızılılara rest çekti. Karşıyaka yönetiminden Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar, Serhat Bayülken ve Mustafa Celep, hafta içinde konu hakkında Folkart’a ziyarette bulundu. Ziyarette firma yetkililerinin, pazar günü oynanacak Silivrispor maçına da Folkart dışında farklı bir inşaat firmasının reklamıyla çıkılması halinde, ödenen 250 bin TL ve KDV’nin iadesi ve tazminat için yasal işlem başlatacaklarını bildirdiği öğrenildi. Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, reklam kriziyle ilgili, “Olay ya mahkemelik olacak, ya da forma reklamları böyle devam edecek” açıklaması yapmıştı.