Vincent Janssen kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin son transferi hakkında az bilinenler…

Vincent Janssen kimdir? Kaç yaşında? merak ediyorsanız cevabı haberimizde... Fenerbahçe'nin son transferi belli oldu. Sarı Lacivertli takım Tottenham’dan forvet oyuncusu Vincent Janssen ile el sıkıştı. Peki kimdir Vincent Janssen, profesyonel kariyerindeki başarıları nelerdir?

Fenerbahçe, Tottenham'dan forvet oyuncusu Vincent Janssen ile anlaştı. Hollandalı milli futbolcu hakkında araştırmalar da başladı. Taraftarlar son transferi konuşuyor. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Almere City kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla AZ ve Tottenham Hotspur kulüplerinde oynadı.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.

GOL KRALI OLDU

1 sezon Az forması giyen Janssen 49 maça çıktı ve 33 gol 4 asistle Hollanda Ligi’nde gol kralı oldu. 180 boyundaki golcü futbolcu bu performansının karşılığı olarak 22 milyon euro’ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a transfer oldu.

Vincent Janssen hakkında kısa bilgiler…

Doğum tarihi: 15 Haziran 1994 (23 yaşında)Doğduğu il: Heesch / HollandaBoyu: 1,85 mUyruğu: HollandaMevki: Forvet – SantrforAyak: Sol ayakGüncel piyasa değeri: 13,00 milyon €Oynadığı takımlar: Feyenoord U19, Almere City, AZ Alkmaar, TottenhamPerformans: 178 maç 76 gol 23 asist

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