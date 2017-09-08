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Fenerbahçe’nin tanıtım videosundaki benzerlik sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan Vincent Janssen'i 1 yıllığına kiraladığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
23:128 Eylül 2017
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Fenerbahçe’nin tanıtım videosundaki benzerlik sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe yeni golcüsü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Fenerbahçe’nin paylaştığı videonun ardından sosyal medyada Fenerbahçe sosyal medya hesabını yönetenlere bir takım eleştiriler başladı.

Bu eleştirilerin nedeni Janssen’in transferinin duyurulduğu video ile PSG’nin Monaca’dan kadrosuna kattığı Kylian Mbappé’nin tanıtım videosuna benzemesi.

İŞTE MBAPPE VE JANSSEN’İN TANITIM VİDEOLARI…

08 Eylül 2017 Fenerbahçe Janssen`i kiraladığını resmen açıkladı Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'dan Vincent Janssen'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Tottenham Hotspur transfer Vincent Janssen
Son güncelleme: 23:13 | 08.09.2017
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