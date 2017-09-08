Fenerbahçe’nin tanıtım videosundaki benzerlik sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe yeni golcüsü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Fenerbahçe’nin paylaştığı videonun ardından sosyal medyada Fenerbahçe sosyal medya hesabını yönetenlere bir takım eleştiriler başladı.
Bu eleştirilerin nedeni Janssen’in transferinin duyurulduğu video ile PSG’nin Monaca’dan kadrosuna kattığı Kylian Mbappé’nin tanıtım videosuna benzemesi.
İŞTE MBAPPE VE JANSSEN’İN TANITIM VİDEOLARI…
#BienvenueKylian pic.twitter.com/hFztW5pTjL
— PSG Officiel (@PSG_inside) 31 Ağustos 2017
VINCENT JANSSEN FENERBAHÇE'DE (@vincentjanssen) | https://t.co/fwf74k98W5 pic.twitter.com/bBOqyG5m9H
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Eylül 2017